Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что такие заявления лишь убедили Россию напасть на Украину. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию FAZ.NET, передает 24 канал.
Важно Подоляк ответил, когда может быть подписан мирный договор
Почему они так рано заявляли, что в случае войны России против Украины они не будут вмешиваться? Это ведь провоцировало Россию к эскалации,
– сказал Подоляк.
Он добавил, что задача НАТО – предотвращать риски войны или бороться с ними. Но члены НАТО открещиваются от войны в Украине, поскольку это не их война. Но, по словам Подоляка, война продолжается, и это уже обломок Третьей мировой.
Другие важные заявления Подоляка
- Диалог с Россией становится более конструктивным, но прогресс все еще не такой, на который надеялись представители Украины;
- Украина не согласится на нейтралитет, а желает четких гарантий безопасности, в частности, от США, чтобы эта война не повторилась;
- Подписать мирный договор удастся, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь, чем Украина.
- Для этого миру нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину вооружением и техникой.
Обратите внимание – Россия может скоро изменить стратегию по отношению к Украине: смотрите видео