Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню FAZ.NET, передає 24 канал.

Важливо Подоляк відповів, коли може бути підписаний мирний договір

Чому вони так рано заявляли, що в разі війни Росії проти України вони не будуть втручатися? Адже це провокувало Росію до ескалації,

– сказав Подоляк.

Він додав, що завдання НАТО – запобігати ризикам війни або боротися з ними. Але члени НАТО відхрещуються від війни в Україні, оскільки це "не їхня війна". Та, за словами Подоляка, війна триває, і це вже уламок Третьої світової.

Інші важливі заяви Подоляка

Діалог з Росією стає конструктивнішим, але прогрес все ще не такий, на який сподівалися представники від України;

Україна не погодиться на нейтралітет, а бажає чітких гарантій безпеки, зокрема від США, щоб ця війна не повторилася;

Підписати мирний договір вдасться тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна.

Для цього світу необхідно продовжувати вводити санкції проти Росії та підтримувати Україну озброєнням та технікою.

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