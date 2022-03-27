Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню FAZ.NET, передає 24 канал.

Важливо Подоляк відповів, коли може бути підписаний мирний договір

Чому вони так рано заявляли, що в разі війни Росії проти України вони не будуть втручатися? Адже це провокувало Росію до ескалації,
– сказав Подоляк.

Він додав, що завдання НАТО – запобігати ризикам війни або боротися з ними. Але члени НАТО відхрещуються від війни в Україні, оскільки це "не їхня війна". Та, за словами Подоляка, війна триває, і це вже уламок Третьої світової.

Інші важливі заяви Подоляка

  • Діалог з Росією стає конструктивнішим, але прогрес все ще не такий, на який сподівалися представники від України;
  • Україна не погодиться на нейтралітет, а бажає чітких гарантій безпеки, зокрема від США, щоб ця війна не повторилася;
  • Підписати мирний договір вдасться тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна.
  • Для цього світу необхідно продовжувати вводити санкції проти Росії та підтримувати Україну озброєнням та технікою.

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