Про це в інтерв'ю німецькому виданню FAZ.NET розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.

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Хоча росіяни і далі продовжують перебувати у полоні своїх пропагандистських штампів і ілюзій,

– додав Подоляк.

Чому переговори – складні

На думку Подоляка, Росія ще не усвідомила глибину свого падіння. Як тільки вона це зробить – діалог стане конструктивнішим. Під глибоким падінням мається на увазі те, що:

Образ воєнної сили Росії зазнав краху.

Росія втратила репутацію як відповідальний член міжнародної спільноти.

Росія вилітає з економічної системи світу.

Росія падає в очах власної еліти.

Моральний авторитет Росії падає.

Росія показала, що вся її велика культурна традиція нині має лицемірне звучання. Це буде для Росії дуже глибинне падіння… Адже що це за культура, котра формує націю, яка нападає на сусіда, бомбить міста та вбиває дітей,

– вважає Подоляк.

Радник глави ОП додав, що Україна та Росія підпишуть багатосторонній договір про мир і гарантії безпеки лише тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна. А для цього необхідно посилювати санкції проти Росії та надавати більше озброєння.

Як світу пришвидшити підписання договору:

Дати системи ППО, щоб українці могли самі закрити небо;

Дати зброю, щоб розблокувати міста, як Маріуполь.

Вводити санкції, на кшталт нафтового ембарго, максимальне обмеження за фінансовими операціями тощо.

На які умови погодиться Україна

Подоляк нагадав, що для України є принципові позиції, щодо яких вона не поступиться:

припинення вогню;

максимально швидке виведення російських військ із території України;

територіальна цілісність і суверенітет України;

чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, аби не допустити повторення цієї війни у майбутньому.

На запитання, чи мають ці гарантії сенс без участі США, Подоляк сказав, що ні. Попри це питання нейтралітету зараз не обговорюється.

Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, також у воєнному сенсі,

– наголосив радник глави ОП.

Подоляк додав, що певний прогрес є, але не такий, як того хоче українська сторона. Крім того, Росія полюбляє зливати у ЗМІ інформацію з метою викликати спекуляції та конфлікти в нашому суспільстві.

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