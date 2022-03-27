Об этом в интервью немецкому изданию FAZ.NET рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

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Хотя россияне и дальше продолжают находиться в плену своих пропагандистских штампов и иллюзий,

– добавил Подоляк.

Почему переговоры – сложные

По мнению Подоляка, Россия еще не осознала глубину падения. Как только она это сделает – диалог станет более конструктивным. Под глубоким падением подразумевается то, что:

Образ военной силы России потерпел крах.

Россия потеряла репутацию как ответственный член международного сообщества.

Россия вылетает из экономической системы мира.

Россия падает в глазах своей элиты.

Нравственный авторитет России падает.

Россия показала, что вся ее великая культурная традиция ныне имеет лицемерное звучание. Это будет для России очень глубинное падение... Ведь что это за культура, формирующая нацию, которая нападает на соседа, бомбит города и убивает детей,

– считает Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что Украина и Россия подпишут многосторонний договор о мире и гарантиях безопасности только тогда, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь, чем Украина. А для этого необходимо ужесточать санкции против России и предоставлять больше вооружения.

Как миру ускорить подписание договора:

Дать системы ПВО, чтобы украинцы могли сами закрыть небо;

Дать оружие, чтобы разблокировать города, как Мариуполь.

Вводить санкции, вроде нефтяного эмбарго, максимальное ограничение финансовых операций и т.д.

На какие условия согласится Украина

Подоляк напомнил, что для Украины есть принципиальные позиции, по которым она не уступит:

прекращение огня;

максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины;

территориальная целостность и суверенитет Украины;

четкие, юридически закрепленные гарантии нашей безопасности со стороны ряда стран, обладающих весомым военным потенциалом, чтобы не допустить повторения этой войны в будущем.

На вопрос, имеют ли эти гарантии смысл без участия США, Подоляк сказал, что нет. Несмотря на это вопрос нейтралитета сейчас не обсуждается.

Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, также в военном смысле,

– подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк добавил, что определенный прогресс есть, но не такой, как того хочет украинская сторона. Кроме того, Россия любит сливать в СМИ информацию с целью вызвать спекуляции и конфликты в нашем обществе.

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