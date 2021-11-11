Об этом рассказал грузинский политолог Лаша Тугуши в эфире 24 канала. Когда в Грузии показали эти кадры, они вызвали в основном возмутительные комментарии, ведь людям трудно смотреть, как силой тянут Саакашвили.

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По словам Тугуши, такие действия в отношении политика очень настораживают, поэтому неудивительно, что из-за этого в обществе есть протест. Также эта ситуация свидетельствует о том, что Саакашвили действительно был против перехода в тюремную тюрьму.

В то же время обнародование видео с эвакуацией является нарушением прав, ведь нельзя публиковать материалы, которые унижают честь и достоинство человека, без его согласия.

Есть высказывания, что это провокация. Почему? Если ты сторонник, а мы знаем, что у Саакашвили большое количество сторонников, продолжаются протесты, арестовывают людей, непонятно, что происходит, то когда такое показывают, это еще больше накаляет ситуацию. Лаша Тугуши политолог

Несмотря на это, возникает вопрос, почему государственный орган решил опубликовать видео. Тугуши подытожил, что действия власти лишь подталкивают людей к жестокому и агрессивному поведению на улицах.

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