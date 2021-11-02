24 канал поинтересовался у создателей контента и юристов, что же не так с авторским правом в Украине и как это можно исправить. Подробнее – читайте в материале.

Читайте Пиратство, коллекторы и деньги на ветер: что не так с защитой авторских прав в Украине

Что говорят музыканты

Недавно авторское сообщество, концертный, ресторанный, медиа и шоу-бизнес объединились, чтобы преодолеть кризис по уплате роялти за использование музыки. Они говорят, что в Украине до сих пор не решили проблему выплат роялти для авторов, исполнителей и других правообладателей.

В 2018 году был принят Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". Этот документ должен был бы создать почву для внедрения в Украине международных стандартов защиты интересов авторов и исполнителей.

Так, в декабре 2020 года была начата процедура аккредитации организаций коллективного управления (ОКУ) для сбора авторских роялти, но происходила она с существенными нарушениями и коррупционными составляющими. Поэтому аккредитацию так и не завершили, ведь авторское сообщество начало активно протестовать.

Как следствие, в 2021 году остается заблокированной законная процедура сбора и выплаты авторских роялти через ОКУ за использование музыки. В то же время недобросовестные организации без надлежащих полномочий продолжают сбор средств с пользователей.

Тарас Тополя, лидер группы "Антитела" в комментарии 24 каналу рассказал, что по сути, есть аккредитованная организация в сфере смежных прав осуществляющая, мягко говоря, очень странно свою деятельность, к которой есть масса вопросов у всей сферы. В частности, речь идет о непрозрачном распределении средств, собранных с пользователей, четырехсторонних договорах вместо прямых, двусторонних, и тысячи авторов страны, до которых эти собранные средства не доходят, или же доходят лишь мизерные суммы. Год назад МЭРТ почти отдало еще две аккредитации тем самым людям, которые имели целью узурпировать полностью сферу коллективного управления.

Благодаря сопротивлению авторского сообщества, протесту международных организаций этого не произошло. Сейчас идет законодательный процесс, который перезагрузит авторскую сферу. И позволит под прицелом общественности и международных наблюдателей запустить новый конкурс и выбрать действительно репрезентативную организацию. Все, что происходит, касается не только музыкантов – это касается всех. От того, каким будет результат, зависит то, как будет функционировать и ресторанный, фестивальный, медиа-рынок. Тарас Тополя Лидер группы "Антитела"

Он добавил, что есть группа людей, которые заинтересованы, чтобы музыканты не получали свое роялти, или же если бы и получали, то лишь под их пристальным контролем, и не более, чем разрешено.

На схемах по сбору авторских денег кормятся целые семейные кланы и люди, которые вообще не имеют никакого отношения к креативной индустрии. Это как раковая опухоль, которая высасывает все из организма. Независимый автор может рассчитывать на подачки лишь тогда, когда он популярен и может своим авторитетом защитить этих мошенников. Или же если он сам в схеме,

– пояснил Тополя.

Валерий Харчишин, лидер группы "Друга Ріка", в комментарии 24 каналу отметил, что самая большая проблема с авторскими правами в Украине – это невежество авторов, которые поощрялись иногда "щедрыми издателями", которых в Украине традиционно считали единственным источником поступлений любых роялти. А увеличение поступлений от них иногда достигалось через хлопанье дверью. Роль организаций коллективного управления, по его мнению, наоборот обесценена некоторыми руководителями тех же ОКУ, а из-за инертности авторов и их отсутствия в руководящем составе было утрачено и доверие.

Сейчас авторское сообщество идентифицирует свою субъектность независимо от того, под какой крышей они собрались, сегодня это ОО УААСП. И так как это делается в цивилизованном мире, сами налаживают систему сборов и контроля за использование их произведений. Для этого имеют профессиональный менеджмент, наибольший объем прав, в том числе международные соглашения с такими же ОКУ и членство в CISAC (Единая Конфедерация авторов мира). Валерий Харчишин Лидера группы "Друга Ріка"

Он говорит, что из-за того, что авторы начали просыпаться, традиционные сборщики и издательства, целью которых является монопольный контроль всех сфер роялти, поняли, что не смогут положить в корзину авторские поступления из двух сфер, которых не хватало до завершения создания монополии (традиционно издателям принадлежат смежные права и те уже имеют несколько аккредитаций в одних руках). Именно поэтому монополисты начали создавать одна за другой ОКУ, но без критической массы авторов они не смогли бы получить авторские аккредитации. Поэтому пытались бросить авторам кость, от которой большинство отказалось, но некоторые их старые друзья из авторов стали для них ширмой.

Из-за того, что конкурс по аккредитации был проведен с нарушениями, ОКУ не назначено, сфера сборов была заблокирована на 9 месяцев. Именно поэтому мы решили разблокировать ее благодаря закону 5572, а затем назначить новые конкурсы и провести их прозрачным и законным способом,

– отметил Харчишин.

Екатерина Павленко, лидер группы "Go_A", отметила, что глобальная проблема в авторском праве – это невежество авторов и равнодушное отношение к своему достоянию. Авторы не понимают стоимость и ценность своего таланта и слепо передают все свои права издателям, не разделяя на авторские и смежные. Это дало возможность нечестным спекулянтам присвоить права украинских авторов за бесценок, накопить огромное количество денег из этих самых прав, и покупать за эти деньги как чиновников, так и необходимые голоса авторов, поддерживающих нечестные организации.

Относительно других творческих сфер, конечно, там так же: автор – не защищен. Если наладить хоть одну музыкальную сферу, то можно приступать и к другим, или же развивать параллельно. И это дело самих авторов, а не спекулянтов. Спекулянта интересует только бабло. Катерина Павленко Лидер группы "Go_A"



Музыканты в Украине не могут получить роялти / Фото Pixabay

Екатерина Павленко добавила, если спросить у большинства авторов: что такое ІРІ (ай пи ай) автора, где его можно получить и для чего, то почти никто не ответит. А именно это всемирный идентификационный номер автора, который предоставляет возможность видеть его произведения по всему миру и начислять ему роялти из других стран. И только так мы можем получить роялти за репертуар группы Go_A со всего мира – за публичное исполнение и публичное оповещение, а не за цифровые продажи.

Во всем мире авторы в основном не отдают издателям все подряд, а особенно такие виды авторского права, как на публичное исполнение и публичное оповещение. А если кто-то из крупных мейджоров и позарился на это, то покупает максимум 50% прав, и стоит это очень и очень дорого. Поэтому иностранные авторы преимущественно получают роялти за публичку от организаций коллективного управления направления, и самостоятельно управляют этими организациями и контролируют все процессы,

– объяснила Павленко.

Обратите внимание: нынешние непрозрачно аккредитованные организации не могут присвоить украинскому автору в Украине ІРІ, поскольку они не признаны мировой конфедерацией авторов.

Как можно исправить ситуацию с роялти

Сейчас разработан законопроект 5572, который должен изменить положение дел. Тарас Тополя отметил, что документ уже получил поддержку двух комитетов Верховной Рады и проголосован в первом чтении. Также имеет многочисленную поддержку от авторов страны, которая выражена в видео-обращении. Кроме этого, документу высказало свое "да" мировое сообщество, которое обратилось с письмами к Кабмину, президенту, депутатам.

Закон перезагрузит только авторскую сферу и не тронет сферу смежных прав. Хотя, с моей точки зрения, там в первую очередь нужно наводить порядок, потому что 80% собранных денег не доходят до автора,

– добавил музыкант.

Он отметил, что в первую очередь нужно, чтобы сами создатели, авторы, артисты вникли в сферу авторских прав, начали разбираться, что принадлежит автору, а что – издателю, что можно передавать лейблам, а что отчуждать в коем случае нельзя. Поняв это, авторы сами смогут выстроить правильную систему коллективного управления, привлекая профессиональных юристов и менеджеров.



Екатерина Павленко / Фото из инстаграма go_a_band

По мнению Валерия Харчишина, нужно разработать новый закон "Об авторском праве и смежных правах". Проектов в ВР уже зарегистрировано более 5, а их цель – объединить все силы, наработав единый адекватный проект.

Этот закон – это только первые шаги. Шаги, которые хоть немного уже объединили авторов. Вообще основная задача авторского организации – это не только прозрачно и понятно собирать, начислять и честно распределять роялти, а еще и лоббирование законов для защиты автора. Например, знаменитый кривой закон о попурри, который до сих пор позволяет использовать без разрешения автора его произведения, определенным образом очень возмущает авторов. Многое еще нужно делать,

– добавила Екатерина Павленко.

Что говорят юристы о проблемах с авторскими правами в Украине

Андрей Шульгин, Digital-адвокат, пояснил, что в первую очередь авторы контента не защищены от недобросовестных продюсеров, которые предлагают крайне невыгодные условия для сотрудничества (а организаций, которые могли бы защитить права молодых авторов, нет). Таким образом за бесценок скупаются объекты авторских прав и осуществляется их дальнейшая реализация – без прибыли для авторов. Это касается не только музыкальных произведений, но и разработки программного обеспечения.

В отличие от стран Европы и развитых стран мира, законодательством Украины не предусматривается быстрый и прямой механизм блокировки онлайн-ресурсов, предоставляющих доступ к пиратскому контенту. Например, в Германии на гражданина может быть возложен штраф за скачивание нелицензионного контента. Сумма такого штрафа может достигать 1000 евро. В то же время правительство Германии борется с пиратскими вебсайтами путем блокирования их доступа на уровне провайдеров. То есть, делают так, чтобы на территории Германии никто не мог получить доступ к такому вебсайту.

В судебной сфере защиты прав авторов проблема заключается в доказательности суммы нарушения. Что является положительным и отрицательным. Так, ранее статья 52 ЗУ "Об авторских и смежных правах" предусматривала размеры компенсации. После внесения изменений 2017-2018 годов, фиксированный размер компенсации отменен и определено, что автор самостоятельно должен доказывать суммы нанесенного ущерба. Что не всегда возможно, ведь, как и с компенсацией морального вреда, суды не удовлетворяют иски на крупные суммы денежных компенсаций,

– пояснил Шульгин.



В Украине авторские права почти не защищены / Фото Unsplash

Николай Потоцкий, адвокат, советник "Дубинский и Ошарова", добавил, что Украина остается в списке стран с высоким риском нарушения авторских прав.

Рейтинг проблем выглядит следующим образом: незаконное распространение авторского контента в сети Интернет, использование нелегального программного обеспечения государственными органами, неэффективная система сбора роялти за использование произведений – национальные и иностранные авторы и правообладатели не получают надлежащее вознаграждение от использования их произведений из-за непрозрачной деятельности отдельных организаций коллективного управления.

И это лишь топ-проблем, а в целом сфера авторского права характеризуется нецифровизированными процедурами регистрации прав, устаревшим законодательством, не отвечающим современным запросам информационного общества и тому подобное. Свидетельством того, что реформа сферы авторского права требует немедленного внедрения, являются пять альтернативных законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины в этом году,

– добавил Потоцкий.

Он считает, что неотложного решения требуют вопросы упорядочения деятельности организаций коллективного управления, поскольку именно на них возлагается функция по обеспечению уплаты роялти авторам – тем, кому мы обязаны за создание нового продукта.

Оксана Духовная, адвокат, партнер INPRAXI LAW, приводит данные, что в ежегодном Специальном отчете 301 от 30.04.2021 г. про адекватность и эффективность защиты прав интеллектуальной собственности торговых партнеров Офис торгового представителя США включил Украину в список приоритетных наблюдений. В указанный список вошли лишь 9 стран, которые вызывают самые серьезные опасения в этом году относительно недостаточной защиты интеллектуальной собственности.

Одной из самых массовых проблем сейчас в Украине и мире является нарушение авторского права в сети Интернет. Мы живем в сферу цифровых технологий, диджитал-пространство диктует свои правила, нарушения прав и их защиту, в т. ч. прав авторов, переместилось в YouTube, социальные сети,

– пояснила Духовная.



В Украине автор должен доказать, что понес убытки / Фото Pixabay

Она также отметила, что количество законопроектов зарегистрированных в Раде (из последних №5552 от 24.05.2021, 5552-1 и 5552-2 от 09.06.2021), которые предлагают новую редакцию и изменения к "Закону об авторском праве и смежных правах", говорят сами за себя. Ведь действующий Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах", принятый в новой редакции 11.07.2001 года, не учитывает целый ряд правовых механизмов охраны авторского права и смежных прав.

Людмила Куса, адвокат ЮФ GRACERS, отметила, что все же динамика последних лет в Украине в сфере авторского права, хотя и является положительной, однако скорость таких изменений оставляет желать лучшего.

Среди ключевых проблемных вопросов защиты авторских прав Украине следует выделить следующие:

Фактическое отсутствие отдельного специализированного судебного органа по рассмотрению дел о нарушении интеллектуальной собственности. Сейчас в Украине в процессе завершения (и уже достаточно длительное время) находится создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Сейчас в Украине в процессе завершения (и уже достаточно длительное время) находится создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Инертность органов досудебного расследования и сложность сбора доказательной базы для доказательства факта нарушения права интеллектуальной собственности в суде.

В Украине лицо считается виновным в совершении преступления, связанного с нарушением авторского права и смежных прав в определенных ч. 1 ст. 176 УК Украины в случаях, если определенные статьей незаконные действия привели к нанесению материального ущерба в размере, в 200 и более раз превышающем необлагаемый минимум доходов граждан (в 2021 году указанная сумма должна составлять не менее 10 200 гривен).

Организационно-правовые недостатки процедуры защиты прав интеллектуальной собственности в судебном порядке в частно-правовом споре. Суды довольно часто подходят к рассмотрению дел с максимальным формализмом и требуют такое количество доказательств для подтверждения факта нарушения авторских прав и размера причиненного ущерба, которые почти нереально предоставить.



Сфера авторского права в Украине нуждается в реформировании / Фото Pixabay

Наиболее распространенными являются требования предоставить акт фиксации, видеозапись и фискальный чек в подтверждение неправомерного использования авторских прав с коммерческой целью. Из видеозаписи и акта фиксации должно усматриваться, где именно осуществлялась фиксация публичного исполнения произведений. Видеозапись должна содержать четкое и однозначное подтверждение адреса или названия места, в котором производилась фиксация нарушения использования авторского или смежного права. Также должно быть отображено точное время и период фиксации публичного исполнения,

– объяснила Куса.

Она добавила, что нарушение авторских прав с помощью сети Интернет является наиболее распространенным, однако одновременно и противостоять нарушению авторских прав во всемирной паутине очень сложно, особенно, если незаконное размещение объекта, который подлежит защите авторским правом, размещен на сайте/платформе, принадлежащей нарушителям.

Юрист подчеркнула, что в подобных случаях правоохранители преимущественно просто разводят руками. Однако, даже если дело и доходит до суда, то количество приговоров, начиная с 2019 года ничтожно мало. Зато количество нарушений, согласно вышеприведенных рейтингов зашкаливает.