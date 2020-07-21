С началом пандемии коронавируса и закрытия границ, украинцы стали больше путешествовать по стране. Однако часть туроператоров и отелей были ориентированы на иностранцев, из-за этого частично пострадала отрасль.

Такое мнение в эфире программы "Утро" на 24 канале высказала председатель Государственного агентства по вопросам туризма Марина Олеськив. Способствует ли ситуация с COVID-19 улучшению туризма в Украине – читайте дальше.

Как закрытые границы повлияли на туризм в Украине

По словам эксперта, туризм в Украине не слишком зависел от иностранцев. А почти 90% всех туристов были внутри страны. Поэтому наша туристическая отрасль, по сравнению с другими странами, пострадала немного меньше. И добавила, что все же часть туроператоров и отелей были ориентированы на гостей из-за рубежа.

В их случае, сейчас ситуация не сильно улучшилась, потому что тот сервис, который они предоставляли, был интересен именно иностранному туристу,

– отметила Олеськив.

Впрочем, многие агентства переформатировались, но это сделать не так просто. Также она отметила, что в Украине стал популярен эко- и агротуризм.

"Шанс для внутреннего туризма"

Нынешняя ситуация – это шанс для внутреннего туризма, чтобы украинцы на него посмотрели под другим углом. Но дальше работа за работниками отрасли, чтобы этот спрос перерос в постоянный,

– убеждена Олеськив.

Также сейчас Государственное агентство по туризму проводит беседы с ОТГ, чтобы развивать популярные направления в стране. Кроме того, она убеждена, что привлечь туристов приезжать в Украину поможет визовая либерализация и международный маркетинг. А для внутреннего туризма – это осведомленность и инфраструктура.

Смотрите полностью видео о туризме в Украине: