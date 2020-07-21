Це шанс для туризму в Україні, – експертка про вплив COVID-19 на подорожі
З початком пандемії коронавірусу та закриттям кордонів, українці почали більше подорожувати країною. Проте частина туроператорів та готелів були орієнтовані на іноземців, через це частково постраждала галузь.
Таку думку в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі висловила голова Державного агентства з питань туризму Марина Олеськів. Чи сприяє ситуація з COVID-19 покращенню туризму в Україні – читайте далі.
Як закриті кордони вплинули на туризм в Україні
За словами експертки, туризм в Україні не надто залежав від іноземців. А майже 90% всіх туристів були всередині країни. Тому наша туристична галузь, у порівнянні з іншими країнами, постраждала трохи менше. І додала, що все ж частина туроператорів та готелів були орієнтовані на гостей з-за кордону.
У їхньому випадку, зараз ситуація не сильно покращилась, тому що той сервіс, який вони надавали був цікавий саме іноземному туристові,
– зазначила Олеськів.
Втім, багато агентств переформатувались, але це зробити не так просто. Також, вона наголосила, що в Україні став популярний еко- та агротуризм.
"Шанс для внутрішнього туризму"
Теперішня ситуація – це шанс для внутрішнього туризму, щоб українці на нього подивилися під іншим кутом. Але далі робота за працівниками галузі, щоби цей попит переріс у сталий,
– переконана Олеськів.
Також зараз Державне агентство з питань туризму проводить бесіди з ОТГ, щоби розвивати популярні напрямки в країні. Крім того, вона переконана, що заохотити туристів приїжджати в Україні допоможе візова лібералізація та міжнародний маркетинг. А для внутрішнього туризму – це проінформованість та інфраструктура.
Дивіться повністю відео про туризм в Україні: