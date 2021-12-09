Об этом в эфире 24 канала сказал экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко. По его словам, все знают, что Коломойский – олигарх, а потому выход из наблюдательного совета не влияет на его перспективу.

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"Думаю, его выход связан не с законом об олигархах, а с санкциями США. Определенное юридическое лицо открывает счет, проводит транзакцию, покупает информационный продукт за границей: видео, фильмы, программы и так далее. Их контрагенты спрашивают, кто их акционеры ", – объяснил Лещенко.

Если они скажут, что их член наблюдательного совета находится под санкциями США, это существенно ограничивает круг возможных контрагентов. Именно поэтому, думаю, Коломойский решил не подставлять "1+1",

– допустил журналист.

Возможные экономические санкции

Как отметил Лещенко, США могут ввести в отношении Коломойского еще и экономические санкции, кроме уже существующих визовых.

Вполне возможно, что его выход еще больше объясняется тем, что он не желает создавать для "1+1" еще большее давление. Если человек, который входит в органы управления, находится под такими санкциями – это для канала, как юридического лица, является проблемой. Сергей Лещенко Журналист

Лещенко о новых возможных санкциях США: смотрите видео

Санкции против Коломойского: коротко