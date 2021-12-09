Про це в ефірі 24 каналу сказав екснардеп, журналіст Сергій Лещенко. За його словами, всі знають, що Коломойський – олігарх, а тому вихід з наглядової ради не впливає на його перспективу.
До теми Коломойський вийшов зі складу наглядової ради "плюсів"
"Думаю, його вихід пов'язаний не з законом про олігархів, а з санкціями США. Певна юридична особа відкриває рахунок, проводить транзакцію, купує інформаційний продукт за кордоном: відео, фільми, програми і так далі. Їхні контрагенти запитують, хто їхні акціонери", – пояснив Лещенко.
Якщо вони скажуть, що їхній член наглядової ради перебуває під санкціями США – це суттєво обмежує коло можливих контрагентів. Саме тому, думаю, Коломойський вирішив не підставляти "1+1",
– припустив журналіст.
Можливі економічні санкції
Як зазначив Лещенко, США можуть запровадити щодо Коломойського ще й економічні санкції, окрім візових, які вже існують.
Цілком можливо, що його вихід ще більше пояснюється тим, що він не хоче створювати для "1+1" ще більший тиск. Якщо людина, яка входить у керівні органи, є під такими санкціями – це для каналу, як юридичної особи, є проблемою.
Лещенко про нові можливі санкції США: дивіться відео
Санкції проти Коломойського: коротко
- Згідно з санкціями США проти Коломойського, йому разом з сім'єю заборонено в'їзд до держави.
- Все через діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Підставою стали спроби підірвати демократію та причетність до корупції.
- У Зеленського після запровадження санкцій наголосили, що потрібно долати систему, в якій домінують олігархи.