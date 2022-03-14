Об этом в эфире 24 канала рассказал российский писатель-сатирик Виктор Шендерович. По его словам, действительно существуют разные варианты.
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Прежде всего говорится об:
- украинской армии;
- западном мире;
- дворцовом перевороте;
- болезни, которую ему приписывают.
Шендерович: Путин по-настоящему сошел с ума
Российский писатель прокомментировал 2 из 4 вариантов. Например, считает, что Запад давно бы вступил, если бы действительно не верил в перспективу применения ядерного оружия.
Путин, наверное, убедил Запад, что не симулирует, а по-настоящему сошел с ума. Он тяжелый психопат и отступать ему некуда,
– пояснил Шендерович.
По мнению писателя из России, дворцовый переворот же был бы наиболее благоприятным вариантом с учетом того, что никаких либеральных путей к смене российской власти просто не осталось.
Остался дворцовый переворот. Не похоже, чтобы это было слишком реальным, потому что Путин управляет жизнью планеты из какого-то бункера. Количество людей, с которыми он имеет физический контакт, очень невелико. Его исчезновение резко изменило бы политическую ситуацию.