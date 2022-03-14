Про це в ефірі 24 каналу розповів російський письменник-сатирик Віктор Шендерович. За його словами, справді існують різні варіанти.

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Насамперед мовиться про:

українську армію;

західний світ;

палацовий переворот;

хвороба, яку йому приписують.

Шендерович: Путін по-справжньому збожеволів

Російський письменник прокоментував 2 з 4 варіантів. Наприклад, вважає, що Захід давно б вступив, якби справді не вірив у перспективу застосування ядерної зброї.

Путін, напевне, переконав Захід, що не симулює, а по-справжньому збожеволів. Він важкий психопат і відступати йому нікуди,

– пояснив Шендерович.

На думку письменника з Росії, палацовий переворот же був би найбільш сприятливим варіантом з урахуванням того, що ніяких ліберальних шляхів до зміни російської влади просто не залишилось.