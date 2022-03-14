Про це в ефірі 24 каналу розповів російський письменник-сатирик Віктор Шендерович. За його словами, справді існують різні варіанти.
До теми Полонені офіцери Росії визнають божевілля Кремля, – Веніславський
Насамперед мовиться про:
- українську армію;
- західний світ;
- палацовий переворот;
- хвороба, яку йому приписують.
Шендерович: Путін по-справжньому збожеволів
Російський письменник прокоментував 2 з 4 варіантів. Наприклад, вважає, що Захід давно б вступив, якби справді не вірив у перспективу застосування ядерної зброї.
Путін, напевне, переконав Захід, що не симулює, а по-справжньому збожеволів. Він важкий психопат і відступати йому нікуди,
– пояснив Шендерович.
На думку письменника з Росії, палацовий переворот же був би найбільш сприятливим варіантом з урахуванням того, що ніяких ліберальних шляхів до зміни російської влади просто не залишилось.
Залишився палацовий переворот. Не схоже, щоб це було занадто реальним, тому що Путін керує життям планети з якогось бункера. Кількість людей, з якими він має фізичний контакт, дуже невелика. Його зникнення різко змінило б політичну ситуацію.