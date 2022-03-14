Про це в ефірі 24 каналу повідомив Федір Веніславський – нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки. За його словами, окрім полонених військових, про це кажуть і розвідки, і навіть політики західних країн.

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Веніславський: Більшість адекватних людей розуміє

Як розповів Веніславський, варто розмежовувати категорії військовополонених, адже в полон потрапляють і офіцери, при чому офіцери достатньо високих військових звань.

Ці люди (офіцери – 24 канал) абсолютно адекватно оцінюють рівень божевілля вищого політичного керівництва Росії,

– додав він.

В іншій же категорії, у так званому "гарматному м'ясі", є здебільшого "зазомбовані" люди. Вони "співають" одну й ту саму пісню: "Ми не знали. Ми думали, що не туди їдемо. Ми не усвідомлювали", розповів Веніславський.

"Більшість адекватних людей розуміє, що з цієї війни Росія вже не вийде в тому форматі, у якому вона існувала до війни", – підсумував нардеп.

Веніславський про "прозріння" військовополонених: дивіться відео (початок теми з 8:19)