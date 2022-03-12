Таку думку Фейгін висловив в ефірі 24 каналу. Він назвав санкції Заходу лише "фоном".

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"Божевільний 70-річний старичок загрожує усьому світові, зокрема й самому російському народу, адже у відповідь полетять сотні ракет. Від Росії нічого не залишиться", – пояснив Фейгін.

Якщо він такий божевільний, що в його оточенні немає розумних людей, які можуть йому пояснити, що так робити не можна – треба зробити так, щоб він більше не був при владі,

– зазначив правозахисник.

Фейгін: Можна залишити його в бункері

Правозахисник впевнений, що підключені усі сили, щоб відтягнути Путіна від ядерної кнопки. Це головне завдання – щоб його накази про запуск ядерних ракет ніхто не виконував. Все інше – другорядне.

Фейгін також наголосив, що зона доступу до Путіна невідома нікому. Однак завдання не в тім, щоб підійти до Путіна.

Можна залишити його в тому бункері. Головне – перерізати ниточку управління між Путіним і ядерною кнопкою. Зробити це можна у різний спосіб,

– сказав Фейгін.

Він вважає, що у Заходу є всі ресурси, щоб це зробити.

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