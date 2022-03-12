Таку думку Фейгін висловив в ефірі 24 каналу. Він назвав санкції Заходу лише "фоном".
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"Божевільний 70-річний старичок загрожує усьому світові, зокрема й самому російському народу, адже у відповідь полетять сотні ракет. Від Росії нічого не залишиться", – пояснив Фейгін.
Якщо він такий божевільний, що в його оточенні немає розумних людей, які можуть йому пояснити, що так робити не можна – треба зробити так, щоб він більше не був при владі,
– зазначив правозахисник.
Фейгін: Можна залишити його в бункері
Правозахисник впевнений, що підключені усі сили, щоб відтягнути Путіна від ядерної кнопки. Це головне завдання – щоб його накази про запуск ядерних ракет ніхто не виконував. Все інше – другорядне.
Фейгін також наголосив, що зона доступу до Путіна невідома нікому. Однак завдання не в тім, щоб підійти до Путіна.
Можна залишити його в тому бункері. Головне – перерізати ниточку управління між Путіним і ядерною кнопкою. Зробити це можна у різний спосіб,
– сказав Фейгін.
Він вважає, що у Заходу є всі ресурси, щоб це зробити.
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