После саммита с Дональдом Трампом и лидерами Европы Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. В частности, он прокомментировал возможность собственной встречи с Путиным и территориальных уступок.

Известно, что после переговоров с президентом Украины и лидерами Европы Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы сообщить его о результатах. Известно, что российский диктатор выдвинул новые требования, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о возможной встрече с Путиным?

Выступая перед журналистами, украинский лидер рассказал, что россияне сначала хотят, чтобы состоялась двусторонняя встреча Украина – Россия, а потом уже трехсторонняя – при участии США.

Владимир Зеленский заверил, что готов встретиться с Путиным без предварительных условий. "Так как мы начнем требовать перед тем завершить огонь, Россия начнет выдвигать сотню других условий", - пояснил глава государства.

Что касается территориальных вопросов, то их президент Украины намерен обсудить на двусторонней встрече с Путиным.