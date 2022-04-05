Холоднояровцы показали результаты своей работы. Они заметили, что обычно не публикуют много фотографий в своих сообщениях, но в этот раз решили показать масштабы потерь врага.

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И это только в одной деревне.

Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте,

– заявили воины.

Фото уничтоженной российской техники: