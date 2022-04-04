Как сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток", Вооруженные Силы Украины мощно ответили на вражеские атаки.
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В результате контрответа украинских военных оккупанты потеряли:
- до 30 солдат личного состава;
- 2 танка;
- 3 БТР;
- 2 гаубицы Д-30;
- 1 минометный расчет.
"Нашим воинам нелегко, ведь почти каждый день оккупанты наносят удары тяжелой артиллерией и авиацией. Однако защитники держат оборону, ведь знают, что за их плечами вся Украина", – отметили в группировке.
Успешно отразили атаки
По информации Операции Объединенных сил, военные на Донетчине и Луганщине успешно отбили 7 атак врага. Отметили, что ликвидировали 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы россиян.