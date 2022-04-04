Про це повідомили 4 квітня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Військові розповіли про втрати ворога.
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За інформацією "Сходу", втрати окупантів склали:
- до 30 солдатів з особового складу;
- 2 танки;
- 3 БТР;
- 2 гаубиці Д-30;
- 1 мінометрий розрахунок.
Нашим воїнам нелегко, адже майже щодня окупанти завдають удари важкою артилерією та авіацією. Однак захисники тримають оборону, адже знають, що за їхніми плечима вся Україна,
– наголосили в угрупованні.