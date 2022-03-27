Владимир Зеленский отметил, что это "наша с вами" – трагедия. Ведь прежде всего народ, а потом уже правители.

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"Восприятие нас не как самостоятельного государства, а как какого-нибудь продукта, как части какого-то большого организма, во главе которого видит себя действующий президент России", – добавил Президент Украины.

По его словам, мы (украинцы – 24 канала) не считаем себя атавизмом. Мы считаем себя самостоятельным государством с большой, глубокой историей и с нравственностью.

"О морали и объединении и говорить нечего… Я думаю, что мы показываем сегодня (во время войны), как это на самом деле", – добавил Зеленский.

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