Володимир Зеленський зазначив, що це "наша з вами" трагедія. Адже насамперед народ, а потім уже правителі.

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"Сприйняття нас не як самостійної держави, а як якогось продукту, як частини якогось великого організму, на чолі якого бачить себе чинний президент Росії", – додав Президент України.

За його словами, ми (українці – 24 канал) не вважаємо себе атавізмом. Ми вважаємо себе самостійною державою — з великою, глибокою історією та з моральністю.

"Про мораль та об'єднання і говорити нічого… Я думаю, що ми показуємо сьогодні (під час війни), як це є насправді", – додав Зеленський.

Дивіться інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ