В то же время, Украина понимает, что Россия еще полностью не применила все ресурсы. Об этом президент заявил 21 апреля в интервью французскому каналу BFM TV, сообщает 24 канал.

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Если то, что началось (новая волна войны на Донбассе – 24 канал) полномасштабно, то это – угрожающе для нас, но мы выдержим,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украине нечего бояться, если у нее будет оружие. В таких условиях она будет уверенно бороться до конца.

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