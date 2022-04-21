Водночас Україна розуміє, що Росія ще повністю не застосувала всіх ресурсів. Про це президент заявив 21 квітня в інтерв'ю французькому каналу BFM TV, повідомляє 24 канал.

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Якщо те, що почалось (нова хвиля війни на Донбасі – 24 канал) є повномасштабним, то це – загрозливо для нас, але ми витримаємо,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україні нічого боятися, якщо вона матиме зброю. За таких умов вона впевнено боротиметься до кінця.

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