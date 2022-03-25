Использование такого оружия зависит от многих внешних факторов. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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В то же время НАТО вмешается в войну в Украине, если Россия все-таки применит химическое оружие. Так что после этого заявления, как объяснил Арестович, россиянам использовать химическое оружие вообще было бы самоубийством.

Для меня это скорее элемент угроз, то есть информационно психологического воздействия. Но они доигрались с этим влиянием,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что не верит в химическую атаку, но готовиться, безусловно, нужно. В частности, изучая инструкции по противодействию химическому оружию.



Как защититься от химической атаки / Инфографика 24 канала