Використання такої зброї залежить від багатьох зовнішніх факторів. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Водночас НАТО втрутиться у війну в Україні, якщо Росія таки застосує хімічну зброю. Тож після цієї заяви, як пояснив Арестович, росіянам використовувати хімічну зброю взагалі було б самогубством.

Для мене це скоріше елемент погроз, тобто інформаційно-психологічного впливу. Але вони догралися з цим впливом,

– наголосив радник очільника ОП.

Він зазначив, що не вірить у хімічну атаку, але готуватись, безумовно, потрібно. Зокрема, вивчаючи інструкції щодо протидії хімічній зброї.



Як захиститись від хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу

Олексій Арестович про хімічну зброю: дивіться відео