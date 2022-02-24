"Нападение России на Украину является грубым нарушением международного права. Ничто не может его оправдать. Германия решительно осуждает этот необдуманный поступок президента Путина. Наша солидарность с Украиной и ее народом", – говорится в заявлении Шольца.

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Он также требует от России прекратить военные действия.

"Россия должна немедленно прекратить эти военные действия. Сегодня мы будем тесно координироваться в рамках G7, НАТО и ЕС. Это ужасный день для Украины и темный день для Европы", – заявил канцлер Германии.