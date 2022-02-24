"Напад Росії на Україну є грубим порушенням міжнародного права. Ніщо не може його виправдати. Німеччина рішуче засуджує цей необдуманий вчинок президента Путіна. Наша солідарність з Україною та її народом", – йдеться в заяві Шольца.

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Він також вимагає від Росії припинити військові дії.

"Росія повинна негайно припинити ці військові дії. Сьогодні ми будемо тісно координуватися в рамках G7, НАТО та ЄС. Це жахливий день для України та темний день для Європи", – заявив канцлер Німеччини.