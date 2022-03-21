Такое мнение в эфире 24 каналу высказал журналист Аркадий Бабченко. Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки заявили о поставках Украине 800 единиц систем противовоздушной обороны.

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Практически закрытое небо

Это уже будет практически закрытое небо над Украиной,

– заявил Бабченко.

По словам журналиста, когда оккупанты используют все ракеты, которые наносили точечные удары – они начнут применять неуправляемые бомбы. По его мнению, сейчас это является основной опасностью.

К слову, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня, 21 марта, сообщил, что 13 стран подписали совместное заявление по поводу модернизации противовоздушной обороны Украины. Пока подробности не разглашаются.

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