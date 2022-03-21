Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в твиттере, поблагодарив партнеров за поддержку.

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Какие страны подписали заявление:

Чехия,

Эстония,

Польша,

Франция,

Грузия,

Германия,

Ирландия,

Латвия,

Литва,

Нидерланды,

Швеция,

Великобритания

США

Искренне благодарны за поддержку Украины в это непростое время,

– добавил председатель Верховной Рады.

Подробности заявления пока не разглашают.

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