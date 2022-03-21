Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в твиттере, поблагодарив партнеров за поддержку.

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Какие страны подписали заявление:

  • Чехия,
  • Эстония,
  • Польша,
  • Франция,
  • Грузия,
  • Германия,
  • Ирландия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Нидерланды,
  • Швеция,
  • Великобритания
  • США

Искренне благодарны за поддержку Украины в это непростое время,
– добавил председатель Верховной Рады.

Подробности заявления пока не разглашают.

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