Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у твітері, подякувавши партнерам за підтримку.

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Які країни підписали заяву:

  • Чехія,
  • Естонія,
  • Польща,
  • Франція,
  • Грузія,
  • Німеччина,
  • Ірландія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Нідерланди,
  • Швеція,
  • Велика Британія
  • США

Щиро вдячні за підтримку України у цей непростий час,
– додав голова Верховної Ради.

Подробиці заяви наразі не розголошують.

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