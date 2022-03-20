Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі повідомив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес. За його словами, безполітна зона над Україною не зможе суттєво зарадити нашій проблемі.

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Чому безпілотна зона не допоможе

Ходжес зауважив, що згідно з даними більшість російських пілотів запускають по Україні ракети з повітряного простору Росії, Білорусі та Чорного моря. Тобто, безполітна зона не дасть суттєвих результатів, оскільки ракети запускаються не над Україною.

Як Штати можуть допомогти

Водночас екскомандувач армії США в Європі припустив, що Штати можуть зробити, аби допомогти українцям знищувати російські системи, або ж принаймні завдавати їм шкоди.

За його словами, Штати можуть надати Україні:

дані розвідки щодо їхнього розташування;

більше систем протиповітряного захисту;

більше ракетних систем великої дальності, які особливо можна використовувати проти російського флоту.

"Це буде відчутний крок реально та потужний психологічно", – підсумував генерал Ходжес.

Інтерв'ю Бена Ходжеса 24 каналу: дивіться відео