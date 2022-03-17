Україні таке рішення не принесе безпеки, натомість вся Європа буде в більшій небезпеці

Крістіна Квін пояснила, що США не підтримують запровадження безпілотної зони, адже це призведе до ескалації ситуації, повідомляє 24 канал.

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Квін пояснила, що завдання США – знизити рівень напруги. "Якщо ми вступимо в пряме військове зіткнення з Росією, це означатиме, що НАТО оголошує війну Росії", – зазначила тимчасово повірена у справах США в Україні.

Вона пояснила, що це рішення не принесе безпеку Україні, тоді як Європа буде в більшій небезпеці.

Ми допомагаємо Україні розбудувати власну спроможність захищати небо

Наразі альтернативою закриття неба, за словами Квін, є розбудова для України власної спроможності захищати небо. Для цього США надають протиповітряні засоби.

Які є альтернативи? Ми допомагаємо Україні розбудувати власну спроможність захищати небо, надаючи різноманітні протиповітряні та інші засоби, щоб Україна власноруч захищала небо від російських літаків,

– резюмував Квін.

Зауважимо, що США нададуть Україні 800 систем ППО та 9 тисяч протитанкових комплексів.

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