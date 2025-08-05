Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя очередные успешные удары по аэродромам врага в оккупированном Крыму, информирует 24 Канал.

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Эксперт подчеркивает, что никто не повлиял на авиацию врага так, как Служба безопасности.

Операция "Паутина" с уничтожением рекордного количества российских стратегических самолетов дронами уже вошла во все учебники. Однако в службе не останавливаются и продолжают уничтожать самолеты врага прямо на аэродромах. Под руководством Василия Малюка СБУ разработала целую стратегию использования беспилотников для различных задач – на поле боя и в глубоком тылу России. СБУ сегодня является локомотивом инновационных решений в Силах обороны,

– акцентирует политолог.

Экс-нардеп считает, что ключевое в операции – не денежные убытки врага, а уничтожение военного потенциала России.

"Один самолет Су-30СМ стоит в среднем от 35 до 50 миллионов долларов. Но самое главное, уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы и бить по нашим позициям на фронте. Из-за успешных операций СБУ враг испытывает огромные проблемы как с авиапарком, так и с соответствующим оборудованием. Российская промышленность не способна быстро восстановить то, что российская армия теряет от ударов нашей спецслужбы", – пишет Черненко.

Глава СБУ определяет одну из целей службы так: враг и его техника не могут чувствовать себя защищенно ни в одном уголке России или оккупированной территории. Когда-то у россиян был распространен мем о "визитке Яроша", которую пропагандисты находили везде, где могли. Теперь дроны СБУ приносят на каждый российский аэродром "визитку Малюка". И эти вполне реальные "взрывные визитки" россиянам очень не нравятся,

– резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" – ключевую авиабазу России для операций в Черном море. В результате полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один поврежден. Также поражены три самолета Су-24 и авиационное оборудование.