Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи чергові успішні удари по аеродромах ворога в окупованому Криму, інформує 24 Канал.

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Експерт підкреслює, що ніхто не вплинув на авіацію ворога так, як Служба безпеки.

Операція "Павутина" зі знищенням рекордної кількості російських стратегічних літаків дронами вже увійшла в усі підручники. Однак у службі не зупиняються і продовжують нищити літаки ворога прямо на аеродромах. Під керівництвом Василя Малюка СБУ розробила цілу стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і в глибокому тилу Росії. СБУ сьогодні є локомотивом інноваційних рішень у Силах оборони,

– акцентує політолог.

Екс-нардеп вважає, що ключове в операції – не грошові збитки ворога, а знищення воєнного потенціалу Росії.

"Один літак Су-30СМ коштує в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Але найголовніше, знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи та бити по наших позиціях на фронті. Через успішні операції СБУ ворог відчуває величезні проблеми як з авіапарком, так і з відповідним обладнанням. Російська промисловість не здатна швидко поновити те, що російська армія втрачає від ударів нашої спецслужби", – пише Черненко.

Голова СБУ окреслює одну із цілей служби так: ворог і його техніка не можуть почувати себе захищено у жодному кутку Росії чи окупованої території. Колись у росіян був розповсюджений мем про "візитку Яроша", яку пропагандисти знаходили скрізь, де могли. Тепер дрони СБУ приносять на кожний російський аеродром "візитку Малюка". І ці цілком реальні "вибухові візитки" росіянам дуже не подобаються,

– резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" – ключову авіабазу Росії для операцій в Чорному морі. У результаті повністю знищено літак Су-30СМ, ще один пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24 та авіаційне обладнання.