Это уже вам не пирамидки: реакция соцсетей на интервью Гордона с Гиркиним
Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Гиркина. Теперь Гордона обвиняют в пропаганде идей не ключевого лица российско-украинской войны.
Реакцию социальных сетей на скандальное интервью с одним из крупнейших военных преступников в мире собрал 24 канал.
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В основном реакция сводится к тому, что такое злоупотребление свободой слова является незаконным. Мол, Гиркин в первую очередь военный преступник, взгляды которого неприемлемы для свободного распространения.
К слову После скандального интервью Гордона с Гиркиним под офис журналиста пришли активисты: видео
Припомнили Дмитрию Гордону и его "золотые пирамидки", на которых тот когда-то зарабатывал. Тогда журналист уверял, что они способны "лечить людей" и впаривал их.
Впрочем, похоже, что наиболее серьезно на такое интервью отреагируют не социальные сети, а улица. Активисты на 19 мая уже собираются под офисом издания "Гордон".
Интервью Гиркина Гордону: коротко
В нем главарь боевиков рассказал о "воссоединение с Крымом", желание захватить всю территорию Украины и "адиннарот", заявляя, что украинцев как отдельного народа "не существует".
К такому шагу журналист прибегнул не впервые. За неделю до того он взял интервью у еще одной активной участницы аннексии Крыма Натальи Поклонской.
Сам Гордон говорит, что такие интервью нужны для следствия. Например, в случае с Поклонской он говорил, что это интервью можно будет использовать как свидетельство о совершенных ею преступлениях. Правоохранители намерены проверить скандальные интервью.