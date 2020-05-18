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Это уже вам не пирамидки: реакция соцсетей на интервью Гордона с Гиркиним

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Гордон взяв інтерв'ю у Гіркіна: як реагують соціальні мережі
Ігор Гіркін дав інтерв'ю Дмитру Гордону / epa.eu

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Гиркина. Теперь Гордона обвиняют в пропаганде идей не ключевого лица российско-украинской войны.

Реакцию социальных сетей на скандальное интервью с одним из крупнейших военных преступников в мире собрал 24 канал.

Важно Следующий – Гитлер: Гордон взял интервью у главаря боевиков Гіркіна-Стрелкова

В основном реакция сводится к тому, что такое злоупотребление свободой слова является незаконным. Мол, Гиркин в первую очередь военный преступник, взгляды которого неприемлемы для свободного распространения.

К слову После скандального интервью Гордона с Гиркиним под офис журналиста пришли активисты: видео

Припомнили Дмитрию Гордону и его "золотые пирамидки", на которых тот когда-то зарабатывал. Тогда журналист уверял, что они способны "лечить людей" и впаривал их.

Впрочем, похоже, что наиболее серьезно на такое интервью отреагируют не социальные сети, а улица. Активисты на 19 мая уже собираются под офисом издания "Гордон".

Интервью Гиркина Гордону: коротко

В нем главарь боевиков рассказал о "воссоединение с Крымом", желание захватить всю территорию Украины и "адиннарот", заявляя, что украинцев как отдельного народа "не существует".

К такому шагу журналист прибегнул не впервые. За неделю до того он взял интервью у еще одной активной участницы аннексии Крыма Натальи Поклонской.

Сам Гордон говорит, что такие интервью нужны для следствия. Например, в случае с Поклонской он говорил, что это интервью можно будет использовать как свидетельство о совершенных ею преступлениях. Правоохранители намерены проверить скандальные интервью.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Российская пропаганда Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Украины Новости политики
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