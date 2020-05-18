Это уже вам не пирамидки: реакция соцсетей на интервью Гордона с Гиркиним

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Гиркина. Теперь Гордона обвиняют в пропаганде идей не ключевого лица российско-украинской войны.

Реакцию социальных сетей на скандальное интервью с одним из крупнейших военных преступников в мире собрал 24 канал.

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В основном реакция сводится к тому, что такое злоупотребление свободой слова является незаконным. Мол, Гиркин в первую очередь военный преступник, взгляды которого неприемлемы для свободного распространения.

Передайте там лейтенанту Баканову, що Гордон водить йому хуєм по губам.

І це всім видно — Oleh Yermokhin (@OlehYermokhin) May 18, 2020

Вимога до СБУ:

Гордон має бути притягненим до кримінальної відповідальності за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету України.



Підтримуєте?



Долучайтеся до @AndriiSmolii pic.twitter.com/D1d0RwzbJE — Андрій Смолій / Andrii Smolii (@AndriiSmolii) May 18, 2020

Все таки Гордон має посидіти на підвалах "лднр" і залишити там здоров'я, вихаркавши внутрішні органи пілся чергових побоїв. В рамках журналісьскої допитливості. А потім хай бере у своїх катів інтерв'ю, раз він хоче зрозуміти логіку їх дій. — Herman Aksom (@eternalrailway) May 18, 2020

Гордон взяв інтерв'ю у Мотороли. Анонс. — Inna Turenko (@i_turenko) May 18, 2020

Ох як давно я не переходив на ненормативну лексику, але тут гордон-стрєлков ( ! Краще згадаю Козака Василя Сліпака! Любий гордон йому в пилюку на берці не годиться! Слава Україні! Смерть ворогам та колаборантам! pic.twitter.com/bzDXGVVuKE — Люте Каченя (@74Fraza) May 18, 2020

Коли Гордон пропагує «погляди» Гіркіна, він сам порушує закон. Лише ФАКТ НАДАННЯ слова терористам, які заперечують територіальну цілісність країни (без огляду на коментарі чи висновки, які від себе може робити «журналіст») прямо підпадає під ст. 111 ККУ Державна зрада. pic.twitter.com/wcf4ZY0exy — Сергій Таран / Sergiy Taran (@sergiy_taran) May 18, 2020

К слову После скандального интервью Гордона с Гиркиним под офис журналиста пришли активисты: видео

Припомнили Дмитрию Гордону и его "золотые пирамидки", на которых тот когда-то зарабатывал. Тогда журналист уверял, что они способны "лечить людей" и впаривал их.

Впрочем, похоже, что наиболее серьезно на такое интервью отреагируют не социальные сети, а улица. Активисты на 19 мая уже собираются под офисом издания "Гордон".

Интервью Гиркина Гордону: коротко

В нем главарь боевиков рассказал о "воссоединение с Крымом", желание захватить всю территорию Украины и "адиннарот", заявляя, что украинцев как отдельного народа "не существует".

К такому шагу журналист прибегнул не впервые. За неделю до того он взял интервью у еще одной активной участницы аннексии Крыма Натальи Поклонской.

Сам Гордон говорит, что такие интервью нужны для следствия. Например, в случае с Поклонской он говорил, что это интервью можно будет использовать как свидетельство о совершенных ею преступлениях. Правоохранители намерены проверить скандальные интервью.