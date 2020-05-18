Це вже вам не пірамідки: реакція соцмереж на інтерв'ю Гордона з Гіркіним
Український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю в Ігоря Гіркіна. Тепер Гордона звинувачують у пропагуванні ідей чи не ключової особи російсько-української війни.
Реакцію соціальних мереж на скандальне інтерв'ю з одним з найбільших воєнних злочинців у світі зібрав 24 канал.\
Важливо Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова
Здебільшого реакція зводиться до того, що таке зловживання свободою слова є незаконним. Мовляв, Гіркін передовсім воєнний злочинець, погляди якого несперийнятні для вільного поширення.
До слова Після скандального інтерв’ю Гордона з Гіркіним під офіс журналіста прийшли активісти: відео
Пригадали Дмитрові Гордону і його "золоті пірамідки", на яких той колись заробляв. Тоді журналіст запевняв, що вони спроможні "лікувати людей" і впарював їх.
Втім, схоже, що найбільш серйозно на таке інтерв'ю відреагують не соціальні мережі, а вулиця. Активісти на 19 травня уже збираються під офісом видання "Гордон".
Інтерв'ю Гіркіна Гордону: коротко
У ньому ватажок бойовиків розповідав про "возз'єднання з Кримом", бажання захопити усю територію України та "адіннарот", заявляючи, що українців як окремого народу "не існує".
До такого кроку журналіст вдався не вперше. За тиждень до того він взяв інтерв'ю у ще однієї активної учасниці анексії Криму Наталії Поклонської.
Сам Гордон каже, що такі інтерв'ю потрібні для слідства. Наприклад, у випадку з Поклонською він казав, що це інтерв'ю можна буде використати як свідчення про скоєні нею злочини. Правоохоронці мають намір перевірити скандальні інтерв'ю.