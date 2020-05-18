Це вже вам не пірамідки: реакція соцмереж на інтерв'ю Гордона з Гіркіним

Український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю в Ігоря Гіркіна. Тепер Гордона звинувачують у пропагуванні ідей чи не ключової особи російсько-української війни.

Реакцію соціальних мереж на скандальне інтерв'ю з одним з найбільших воєнних злочинців у світі зібрав 24 канал.\

Важливо Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова

Здебільшого реакція зводиться до того, що таке зловживання свободою слова є незаконним. Мовляв, Гіркін передовсім воєнний злочинець, погляди якого несперийнятні для вільного поширення.

Передайте там лейтенанту Баканову, що Гордон водить йому хуєм по губам.

І це всім видно — Oleh Yermokhin (@OlehYermokhin) May 18, 2020

Вимога до СБУ:

Гордон має бути притягненим до кримінальної відповідальності за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету України.



Підтримуєте?



Долучайтеся до @AndriiSmolii pic.twitter.com/D1d0RwzbJE — Андрій Смолій / Andrii Smolii (@AndriiSmolii) May 18, 2020

Все таки Гордон має посидіти на підвалах "лднр" і залишити там здоров'я, вихаркавши внутрішні органи пілся чергових побоїв. В рамках журналісьскої допитливості. А потім хай бере у своїх катів інтерв'ю, раз він хоче зрозуміти логіку їх дій. — Herman Aksom (@eternalrailway) May 18, 2020

Гордон взяв інтерв'ю у Мотороли. Анонс. — Inna Turenko (@i_turenko) May 18, 2020

Ох як давно я не переходив на ненормативну лексику, але тут гордон-стрєлков ( ! Краще згадаю Козака Василя Сліпака! Любий гордон йому в пилюку на берці не годиться! Слава Україні! Смерть ворогам та колаборантам! pic.twitter.com/bzDXGVVuKE — Люте Каченя (@74Fraza) May 18, 2020

Коли Гордон пропагує «погляди» Гіркіна, він сам порушує закон. Лише ФАКТ НАДАННЯ слова терористам, які заперечують територіальну цілісність країни (без огляду на коментарі чи висновки, які від себе може робити «журналіст») прямо підпадає під ст. 111 ККУ Державна зрада. pic.twitter.com/wcf4ZY0exy — Сергій Таран / Sergiy Taran (@sergiy_taran) May 18, 2020

До слова Після скандального інтерв’ю Гордона з Гіркіним під офіс журналіста прийшли активісти: відео

Пригадали Дмитрові Гордону і його "золоті пірамідки", на яких той колись заробляв. Тоді журналіст запевняв, що вони спроможні "лікувати людей" і впарював їх.

Втім, схоже, що найбільш серйозно на таке інтерв'ю відреагують не соціальні мережі, а вулиця. Активісти на 19 травня уже збираються під офісом видання "Гордон".

Інтерв'ю Гіркіна Гордону: коротко

У ньому ватажок бойовиків розповідав про "возз'єднання з Кримом", бажання захопити усю територію України та "адіннарот", заявляючи, що українців як окремого народу "не існує".

До такого кроку журналіст вдався не вперше. За тиждень до того він взяв інтерв'ю у ще однієї активної учасниці анексії Криму Наталії Поклонської.

Сам Гордон каже, що такі інтерв'ю потрібні для слідства. Наприклад, у випадку з Поклонською він казав, що це інтерв'ю можна буде використати як свідчення про скоєні нею злочини. Правоохоронці мають намір перевірити скандальні інтерв'ю.