Об этом Дмитрий Кулеба написал в твиттере. Он отметил, что ожидает скорого принятия в Палате представителей и подписи президента США.

К теме Сенат США одобрил закон о программе ленд-лиза: последний раз действовала во время Второй мировой

Это первый шаг к ленд-лизу, – Кулеба

Благодарен Сенату США за принятие законопроекта о защите украинской демократии благодаря ленд-лизу. Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину,

– отметил глава МИД Украины.

Отметим, что последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны. Тогда США ускоренно снабжали оружием своих европейских союзников в том числе Советский Союз.

Процедура ленд-лиза позволит де-факто дарить вооружение с условием, что сторона произведет выплаты позже. Американские СМИ пишут о том, что Вашингтон считает вторжение России угрозой либеральному порядку. Также американцы верят, что украинцы смогут противостоять захватчику.

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