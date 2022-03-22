Алексей Арестович говорит, что приоритет во взятии столицы у оккупантов останется, пока мы не похороним последнего русского солдата.

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Большая Чернобаевка

Арестович отметил, что орки продолжают делать ту глупость, которую делали и раньше – наступать на нескольких операционных направлениях.

Это самоубийство. Это большая Чернобыевка. Вся Украина для них – это большая Чернобаевка,

– подчеркнул Арестович.

Оккупанты продолжают свои ошибки, потому что нет человека, который бы сказал, что "все это не работает". Однако Арестович резюмировал, из всего остального у россиян осталось только одно – убраться отсюда.