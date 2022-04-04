Американский президент считает, что теперь против России нужно ужесточить санкции. Об этом политик сказал журналистам.

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В то же время Байден не объяснил подробно свою позицию относительно того, считает ли он убийства украинцев на Киевщине геноцидом. Глава Белого дома лишь отметил, что это является "военным преступлением". Также политик назвал Владимира Путина военным преступником.

Байден призвал провести расследование военных преступлений в Украине.

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