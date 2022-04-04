Американський президент вважає, що тепер проти Росії потрібно посилити санкції. Про це політик сказав журналістам.

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Водночас Байден не пояснив детально свою позицію щодо того, чи вважає він вбивства українців на Київщині геноцидом. Очільник Білого дому лише зазначив, що це є "воєнним злочином". Також політик назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Байден закликав провести розслідування воєнних злочинів в Україні.

До теми дивіться відео про реакцію Байдена на звірства у Бучі: