Свое восхищение выразил и майор резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер в эфире 24 каналу.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

"Весь мир с упоением следит, как воюет украинская армия, как держится украинское общество. Вторая армия мира не может преодолеть сопротивление Украины. Я думаю, это войдет в книги о военных историях, это войдет в учебники по тактике", – сказал майор.

Он отметил, что план Путина о захвате Киева за 3 дня, и захвате Украины за 2 недели – разрушился как карточный дом.

Мир восхищается тем, как эту войну ведут в первую очередь украинцы,

– подчеркнул Верцнер.

Виктор Верцнер выразил свое восхищение украинскими ВС: смотрите видео

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