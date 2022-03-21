Такое мнение в эфире 24 канала высказал писатель Ян Валетов. Он отметил, что украинцам удалось превзойти ожидания и заставить мир их уважать.

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Единственный путь окончания войны

По словам Валетова, проиграть нам – не в психологии Путина, чтобы не происходило. По его мнению, если бы украинцы сейчас стояли возле кремлевских стен – президент России все равно не признал бы своего поражения.

Это война, которую можно закончить только одним путем – путем военного поражения России,

– заявил Валетов.

Он также отметил, что договоренности о перемирии со страной-агрессором нам не помогут, ведь через несколько лет Путин снова отправит свои войска к нам. Как отметил писатель, Украина для него – это кость в горле, а само наше существование противоречит принципам, которые он декларирует.

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