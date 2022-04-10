Среди стран, желающих быть гарантами, – Германия, Польша, Италия и Великобритания. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Тема РФ постоянно меняет позиции и не воспринимает адекватно внешний мир, – Подоляк о переговорах

Быть гарантом – это не просто подписать документы

Подоляк отметил, что нужно садиться за стол переговоров, даже если воюешь с цивилизацией людоедов. В частности, необходимо договариваться за обмен пленными или перемирие, ведь до бесконечности воевать невозможно.

Что касается стран-гарантов, то этот вопрос очень и очень важен. Потому что о том, хотят ли страны брать на себя ответственность или хотят брать лидеры этих стран на себя ответственность. Вопрос не просто о том, что ты что-нибудь подпишешь,

– отметил советник главы ОП.

По его словам, формула, предложенная президентом Владимиром Зеленским, говорит о том, что конкретная потенциальная страна-гарант и ее политическая элита должны взять на себя большую ответственность. То есть, нужно отвечать за свою подпись и гарантии для Украины.

"Это очень важно. И это говорит о другой конструкции межгосударственных отношений. На сегодняшний день мы понимаем что есть Британия, которая хочет это делать. Есть Италия, которая тоже сказала, что готова разговаривать об ответственности. Есть даже Германия, которая тоже говорит, что готова брать ответственность. Польша готова брать ответственность", – добавил Подоляк.

Он отметил, что постепенно появляются те государства, которые нужны для создания мощного блока стран-гарантов для Украины. Над этим работает большая группа консультантов, политических советников, которым руководит глава ОП Андрей Ермак.

"Поэтому еще раз подчеркну, что это вопрос юридической ответственности. Безусловно, странам нужно с этим поработать. Это важно", – отметил советник главы ОП.

Подоляк подытожил, что говорить, как выглядит другая система глобального контура безопасности, можно будет после того, когда будут известны все потенциальные участники блока стран-гарантов.