Так, в сети опубликовали очередную переписку российского военного. Он был свято убежден, что наша страна сдастся очень скоро.

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Это все не надолго, думал оккупант

На фото смартфона можно увидеть, что вражеский солдат переписывался со своей сестрой. Еще 14 февраля в обед они обсуждали его переброску на территорию Украины. Это, к слову, очередное доказательство того, что многие оккупанты знали, куда и для чего они едут.

Вашему вниманию часть переписки оккупанта с сестрой:

Юра, привет! Как у тебя дела? Про хохлов ничего не знаешь? Говорят 16 война будет.

Привет, Катя. Есть слухи. Мы с 15 на 16 выезжаем туда, будем заходить.

Пипец. Нам то что делать вообще, готовиться?

Вам ничего, жить как жили. Это все не надолго, быстро угомонятся. Всем привет!



Переписка оккупанта с сестрой / Фото из фейсбука Евгения Жукова

Перед тем мы рассказывали об эпическом диалоге бурята Ивана с его возлюбленной. Он не только рассказал, что в плену, но и подчеркнул, что никакой родины у них нет.

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