Об этом в эфире 24 канала заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Актуально Это очень сложно, – Данилов ответил, восстановит ли Украина ядерный статус

По его мнению, Владимир Путин понимает, что даже единственные союзники России – Китай и Индия – от них отвернутся в случае применения ядерного оружия.

В настоящее время использование ядерного оружия выглядит довольно странно, потому что сложно представить, каким образом россияне могли бы его применять. Самый маленький ядерный заряд имеет радиус действия около 15 километров.

Поэтому, как объяснил Денисенко, сначала врагу следовало бы отступить на расстояние не менее 20 километров, а затем вернуться захватывать уничтоженную территорию с полной защитой от радиации.

Трудно представить, как они бы это сделали и для чего. Предсказывать ничего нельзя, но пока это выглядит достаточно странно,

– подчеркнул советник главы МВД.

Вадим Денисенко о риске ядерного удара России: смотрите видео