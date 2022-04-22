Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. На його думку, Володимир Путін розуміє, що навіть єдині союзники Росії – Китай та Індія – від них відвернуться у випадку застосування ядерної зброї.

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Наразі використання ядерної зброї виглядає досить дивно, бо складно уявити, яким чином росіяни б могли її застосовувати. Найменший ядерний заряд має радіус дії приблизно 15 кілометрів.

Тому, як пояснив Денисенко, спочатку ворогу потрібно було б відступити на відстань щонайменше 20 кілометрів, а тоді повернутись захоплювати знищену територію із повним захистом від радіації.

Важко уявити, як би вони це зробили та для чого. Передбачати нічого не можна, але поки що це виглядає достатньо дивно,

– підкреслив радник очільника МВС.

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