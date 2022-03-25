Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, согласно Женевской конвенции, всю ответственность за временно оккупированные территории несет оккупант.

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Попытка экономической аннексии

Все меры, которые будут вводить россияне, не будут касаться непосредственно украинцев. Арестович объяснил, что даже если наш гражданин возьмет 100 рублей и купит хлеб – за это не будет преследования ни международного, ни национального. Его не сочтут предателем.

Это будут считать попыткой экономической аннексии, что вызовет соответствующую волну санкций,

– заявил советник главы ОП.

Оккупанты пытаются давить на людей, находящихся на пока захваченніх территориях, гуманитарными вопросами. В то же время на Херсонщине украинцы оказывают большое сопротивление. По словам Арестовича, в случае, если оккупанты будут усиливать террор – украинцы восстанут и будут действовать еще жестче.

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