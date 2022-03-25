Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, згідно з Женевською конвенцією, всю відповідальність за тимчасово окуповані території несе окупант.

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Спроба економічної анексії

Всі заходи, які вводитимуть росіяни, не стосуватимуться безпосередньо українців. Арестович пояснив, що навіть якщо наш громадянин візьме 100 рублів і купить хліба – за це не буде переслідування ні міжнародного, ні національного. Його не вважатимуть зрадником.

Це будуть вважати спробою економічної анексії, що викличе відповідну хвилю санкцій,

– заявив радник глави ОП.

Окупанти намагаються тиснути на людей, що перебувають на поки захоплених територіях, гуманітарними питаннями. Водночас на Херсонщині українці чинять неабиякий спротив. За словами Арестовича, у разі, якщо окупанти посилюватимуть терор – українці повстануть і діятимуть ще жорсткіше.

Арестович про спрбу окупантів ввести в обіг рублі: дивіться відео