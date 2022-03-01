Цинизм России шокирует весь цивилизованный мир. Уже шестой день страна-агрессор собирается вбросить украинцам информацию, что власти Украины якобы согласились на капитуляцию. По мнению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, это – зависть кровавого агрессора к единству украинцев и к Владимиру Зеленскому.

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Путин завидует Зеленскому

Шестые сутки украинцы уверенно отражают нападение так называемой "второй армии мира". Между тем орки все еще не оставляют попыток навязать информацию, что украинская власть и армия якобы "готовы капитулировать". По мнению Александра Ткаченко, это проявление невероятных панических настроений кремлевских ботов.

Напомню, по крайним опросам у Владимира Зеленского сейчас поддержка среди украинцев – 91%. Такой поддержки не было никогда в жизни у Путина. Даже в лучшие времена. Это зависть недополитика, недолидера, недочеловека владимира путина к Президенту, собравшему вокруг себя весь украинский народ,

– подытожил Ткаченко.

Министр подчеркнул, что все фейки о "капитуляции" вместе с русским военным кораблем "идут на х*й", а дезинформацию рашистов у Украины удастся отбить на "раз-два".

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Полный текст сообщения Александра Ткаченко:

У российских информационных войск крыша поехала вообще. Они нам – украинцам – которые шестые сутки отбивают атаку "второй армии в мире" собираются вбросить информацию, что якобы мы, наш президент Владимир Зеленский, вроде бы согласились на капитуляцию.

Вы представляете, насколько панические настроения у кремлевских ботов, если они такое придумали?

Напомню. По крайним опросам у Владимира Зеленского сейчас поддержка среди украинцев – 91%. Такой поддержки не было никогда в жизни путина. Даже за лучшие времена. Это зависть недополитика, недолидера, недочеловека владимира путина к Президенту, собравшему вокруг себя весь украинский народ. Мы – нация!

А эти все фейки о "капитуляции" вместе с русским военным кораблем идут на хуй. Вашу дезу в Украине мы отбиваем на раз/два! Все будет Украина!