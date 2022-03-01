Цинізм Росії шокує весь цивілізований світ. Уже шостий день країна-агресорка збирається вкинути українцям інформацію, що влада України нібито погодилась на капітуляцію. На думку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, це – заздрість кривавого агресора до єдності українців і до Володимира Зеленського.

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Путін заздрить Зеленському

Шосту добу українці впевнено відбивають напад так званої "другої армії світу". Тим часом орки все ще не полишають намагань нав'язати інформацію, що українська влада і армія буцімто "готові капітулювати". На думку Олександра Ткаченка, це прояв неймовірних панічних настроїв кремлівських ботів.

Нагадаю, за крайніми опитуваннями у Володимира Зеленського наразі підтримка серед українців – 91%. Такої підтримки не було ніколи в житті у путіна. Навіть за найкращих часів. Це заздрість недополітика, недолідера, недолюдини володимира путіна до Президента, що зібрав навколо себе увесь український народ,

– підсумував Ткаченко.

Міністр підкреслив, що всі фейки про "капітуляцію" разом з руським воєнним кораблем "йдуть нах*уй", а дезінформацію рашистів в України вдасться відбити на "раз-два".

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Повний текст допису Олександра Ткаченка:

У російських інформаційних військ дах поїхав взагалі. Вони нам – українцям – які шосту добу відбивають атаку "другої армії в світі" збираються вкинути інформацію, що нібито ми, наш президент Володимир Зеленський, начебто погодилися на капітуляцію.



Ви уявляєте, наскільки панічні настрої у кремлівських ботів, якщо вони таке придумали?



Нагадаю. За крайніми опитуваннями у Володимира Зеленського наразі підтримка серед українців - 91%. Такої підтримки не було ніколи в житті путіна. Навіть за найкращі часи. Це заздрість недополітика, недолідера, недолюдини володимира путіна до Президента, що зібрав навколо себе увесь український народ. Ми – нація!



А оті всі фейки про «капітуляцію» разом с руським воєнним корабльом йдуть на хуй. Вашу дезу в Україні ми відбиваєм на раз/два! Все буде Україна!