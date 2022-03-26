По словам президента, нашей армии нужны, прежде всего, танки и самолеты. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

Заметьте Украина хочет жить ради своей мечты, а не чужих больных фантазий, – новое обращение Зеленского

Это уже обсудили с президентом США

Главы МИД и Минобороны Украины 26 марта встретились с президентом США Джозефом Байденом. Прежде всего они общались о средствах защиты, в которых нуждаются наши воины.

Пока продолжается пинг-понг, кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты. Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков и пулеметов. Также невозможно освободить Мариуполь без самолетов, танков и другой бронетехники,

– акцентировал президент.

Он добавил, что все люди на земле должны знать, кто побоялся начать поставки дополнительного вооружения Украине. "Все должны знать, кто не принял жизненно необходимое решение", – подытожил Владимир Зеленский.

Обращение президента Украины за 26 марта: смотрите видео